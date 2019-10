María Luisa Godoy desclasificó cómo fue el día que le pidieron matrimonio: "Arruiné su momento"

Durante la jornada de hoy en “Muy Buenos Días” se habló de las propuestas de matrimonio que dieron o han recibido los integrantes del panel.

Quien desclasificó la suya fue María Luisa Godoy, quien narró una divertida experiencia cuando su pareja, Ignacio Rivadeneira, le propuso matrimonio.

“Llevábamos como año y medio juntos, me acuerdo que era Navidad y estaba con mi papá. Él (Igancio) después iba a llegar a verme. Mi mamá vivía en Grecia y ‘Nacho’ esperó que llegara ella. Llegó tarde”, partió explicando la animadora del matinal.

Luego continuó: “Estaba cesante y dije ‘voy a aprovechar que mi mamá vive en Grecia, tengo platita que ahorré, así que tomaré mi mochila y recorreré Europa’. Tenía como punto fijo Grecia. Me iba a ir sin él. Cuando a uno le pasan cosas malas, tiene que aprovechar las oportunidades (…) estaba pololeando, pero no casada, no vivíamos juntos“.

Tras esto narró que Ignacio llegó a su casa y le informó de la decisión que ella había tomado, de viajar por un par de meses. Por otro lado, Ignacio deseaba proponerle matrimonio.

“En eso él se transforma, porque encontró que era pésima idea, era desubicadísimo, era falta de interés hacia él, me empezó a retar. Me decía ‘pero estamos pololeando, ¿quieres decir que esto se acabó?’. Él no entendía que me fuera unos meses. Le arruiné el momento, estaba un poco enojado conmigo“, narró entre risas Godoy.

Finalmente se recuperó un poco el romanticismo de la conversación y él le dijo: “¿por qué en vez de viajar no te casas conmigo?’ y saca el anillo. ‘En vez de irte de viaje, cásate conmigo’ (…) Básicamente me entubé el viaje y le dije que sí pero arruiné un poco su momento“, cerró María Luisa Godoy.

