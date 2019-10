Valentina Roth se sincera y revela por qué fue despedida de "Yingo"

La bailarina y exchica reality Valentina Roth publicó una serie de “historias” en su cuenta Instagram en las cuales explicó que había sufrido de una crisis de pánico, que la dejó con dificultades para respirar y adormecimiento en sus extremidades.

Según sus palabras, fue su pareja quien la ayudó a superar esta crisis de pánico y quien la apoyó en todo momento.

Tras contar su dramática experiencia, la exchica reality agradeció las muestras de cariño de sus seguidores, quienes rápidamente se comunicaron con ella para preguntarle cómo estaba.

Luego de esto, la bailarina reveló que sufre de crisis de pánico de manera habitual desde que era pequeña. Incluso, según sus declaraciones, este fue el motivo principal de su salida del programa juvenil “Yingo”, ya que le habría dado una crisis de pánico en plena transmisión.

Roth explicó que Alex Hernández habría tomado la decisión de despedirla del canal, justo el día en que cumplía 18 años.

Sumado a esto, Valentina reveló que en el programa “Calle 7” también sufrió de diversas crisis de pánico, por lo que decidió dejar de exponerse a espacios cerrados.

“La gente no lo entiende. Casi que se ríen y te tratan de loca. Es una lata esa hue… Yo he intentado de todas las maneras sanarme de esta hue… Las pastillas me dejan dopadísima, pero ahora soy full dependiente de ellas. Cuando me quedan como dos pastillas ya me empiezo a sentir mal, pésimo”, explicó Roth en uno de sus últimos registros de Instagram.