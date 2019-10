Camila Recabarren se tatuó en íntima zona de su cuerpo: lo enseñó en video

Camila Recabarren es una activa usuaria de Instagram, donde constantemente comparte imágenes de su día a día y, a través de sus historias, narra momentos más íntimos de su vida.

Bajo este contexto la conductora de “Tu vida, tu historia” de Chilevisión sorprendió a sus seguidores tras revelar el nuevo tatuaje que se hizo, en una íntima zona: sus pechos.

Recabarren compartió un video a tono de broma, donde supuestamente enseñaría los tatuajes que se realizó en los pezones. No obstante, los ocultó, asegurando que no los podía mostrar, “pero me quedaron bonitos, son unos mandalas“, precisó.

Luego, en otro video, señaló que se realizó estos tatuajes en esta zona, porque anteriormente se realizó muchas operaciones: “Tres operaciones me hicieron en las pechugas. Me puse, después me las levanté, después me las achiqué“.

Finalmente Camila Recabarren compartió un video en donde enseña parte de su tatuaje, debido a que sus seguidores le habían insistido en que los enseñara.

Aquí puedes ver el íntimo tatuaje de Camila Recabarren: