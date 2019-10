Doctora Polo se despide de la TV y llega al cine con película de "Caso Cerrado"

El éxito de la Dra. Ana María Polo es innegable con su programa “Caso Cerrado” el cual se transmite en prácticamente todo latinoamérica.

Y todo apunta que desea llevar este éxito a la pantalla grande. O al menos así lo dio a conocer en una entrevista con la agencia AP.

De acuerdo a Emol, la Doctora Ana María Polo anunció que este sería su último año en la televisión, el cual culminará con esta película, tras 20 años al aire con su programa en Estados Unidos y América Latina.

“Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también”, aseguró la abogada.

Al ser consultada por su termino de programa, la letrada informó que: “Son muchos episodios y requieren muchísima energía y dedicación (…) No quiero seguir haciendo televisión abierta. Ya quiero terminar este compromiso que me queda y hacer otras cosas“.

Un dato curioso es que la abogada se asoció con la productora chilena “Forastero”, quienes participaron en producciones como “La nana”, “Dry Martina y “Aurora”, de acuerdo a Publimetro.

Finalmente se informó que la película estaría prevista para el 2020 y se realizaría en diversos países de Latinoamérica, siendo la Dra. Ana María Polo la protagonista del filme.