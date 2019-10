Nicole reveló desconocida historia con Luis Miguel: "Me dio una rosa blanca"

En una nueva emisión del matinal “Muy buenos días” estuvo de invitada la cantante Nicole, conocida por sus canciones tales como “Hoy” o “Esperando nada”.

Durante el desarrollo del programa, los panelistas le consultaron a Nicole sobre algunos rumores que la vincularon hace años con el cantante mexicano Luis Miguel.

“¿De dónde sacaron esta historia?“, preguntó la cantante nacional ante las consultas del panel. Posteriormente contó lo sucedido con el mexicano.

“Estaba en ‘Siempre Lunes’ cuando él llegó maquillado como naranjo (cara color zapallo). Estábamos en maquillaje, tuvimos que salir y llegó con sus guardias”, comenzó explicando.

A esto agregó que “después me dio una rosa blanca. Yo tenía 14 años y aunque fuera Luis Miguel no le iba a andar regalando un beso“, afirmó Nicole en el programa de TVN, dejando en claro que no hubo nada con el cantante mexicano.