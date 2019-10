Patricia Maldonado critica el contenido de algunos matinales: "Hoy día son todos científicos"

En una nueva emisión del programa radial “Sin Límite”, las conductoras Raquel Argandoña y Patricia Maldonado se refirieron el contenido que se aborda actualmente en la televisión, principalmente en los matinales.

Todo comenzó cuando ambas hablaron sobre sus metas en la vida. Mientras que Maldonado manifestó que “el sueño de mi vida es terminar con la televisión abierta y seguir con el café concert”, Argandoña afirmó que para ella “el ideal yo creo es tener un programa una vez a la semana, en horario prime, y perfecto, ese es el ideal de toda la gente de televisión, trabajar cuatro días al mes al aire, porque uno trabaja toda la semana”, dijo.

A raíz de las declaraciones de Argandoña, la panelista de “Mucho Gusto” expresó que “no toda la gente puede tener un programa de televisión. Tú me vas a perdonar, porque no toda la gente tiene el talento. No toda la gente puede tener un programa de televisión en la noche entretenido, así de simple. Es sin soberbia, sin banalidad, no toda la gente tiene la capacidad de entretener”, dijo Maldonado.

Ante las palabras de Patricia, su íntima amiga apoyó sus dichos y expresó que “lo que pasa es ya no hay programas con un solo conductor, ¿te has fijado?”.

Finalmente Patricia afirmó que “yo de repente en la mañana, antes de venirme a Santiago, antes de sentarme en el programa ‘Mucho Gusto’, ‘pimponeo’, y de repente están hablando como si fuesen dos científicos, ¡es terrible esa cuestión! Hubo un tiempo que todos hablaban de política, todos eran expertos en política… hoy día son todos científicos con el tiempo, las lluvias, el cataclismo, el mar, entonces de repente hay temas que te agotan. Hablar todos los días del clima, está bien que tengamos que informarnos, pero no todos los días y a cada rato“, aseguró Maldonado.