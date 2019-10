Diana Bolocco: "No podemos ignorar la profunda herida que tienen millones de nuestros compatriota"

La animadora del matinal “Mucho Gusto” de Mega Diana Bolocco compartió su punto de vista respecto de la actual situación que enfrenta el país, tras las protestas por el alza del pasaje del Metro, lo que desencadenó en diversos incidentes e incendios producidos en diversos puntos de Chile.

La actual conductora de “¿Quién quiere ser millonario?” declaró mediante su cuenta de Instagram que “han sido días muy dolorosos para nuestro querido Chile… Estoy segura que la gran mayoría de los chilenos no queremos hechos de violencia, no queremos ver nuestras ciudades destruidas ni menos sentir que nuestras familias no están a salvo”, dijo.

A esto agregó que “hay algo que no podemos hacer. No podemos ignorar la profunda herida que tienen millones de nuestros compatriotas. El diagnóstico está claro. Es una herida que ha crecido durante décadas debido a una injusticia y desigualdad social gigantesca”.

Asimismo expresó que en “la salud y la educación sólo para algunos privilegiados, fondos de pensiones insuficientes, costo de la vida que sigue en alza sin que los sueldos suban, impunidad a los delitos de cuello y corbata, horas de horas para trasladarse de la casa al trabajo, y una larga lista de injusticias”.

La animadora siguió comentando esta situación y manifestó que “me gustaría ver una clase política unida resolviendo este problema profundo de inequidad, sin tratar de sacar alguna ventaja política de esta crisis social. Pero también me gustaría ver una sociedad civil unida tratando de ver cómo ayudar a disminuir esta brecha enorme”.

Finalmente expresó que “quienes tenemos una vida privilegiada tenemos la obligación de mirar para el lado. Esa es mi invitación. Empatía es lo que necesitamos. Pensar y actuar por el otro. Todos unidos podemos salir de esta crisis profunda, sin más destrucción, sin ese vandalismo que una vez más afecta de manera muy profunda a los sectores más vulnerables. Si amamos nuestro país, actuemos. Sin violencia“, fueron sus declaraciones mediante la plataforma de Instagram.