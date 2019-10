"Yo soy un privilegiado, lo reconozco": Roberto Cox se sincera tras crisis en Chile

View this post on Instagram

Ahora, cuando Chile arde, los políticos se declaran consternados y hablan de un cambio profundo al sistema. Los mismos que llevan décadas apernados en el Congreso, los de derecha y los de izquierda, se dan cuenta que algo andaba mal. Pero ese algo nunca hubiera sido posible sin la complicidad de quienes nos gobiernan y votan las leyes. Los de ayer y los de hoy. Ahora, desfachatados, reconocen el problema y siguen hablando para la galería. Dejaron pasar 30 años de democracia para jugar con eso de un nuevo “pacto social”. Yo soy un privilegiado. Lo reconozco. Estudié en un colegio privado, fui a una buena universidad, mis padres no tuvieron que endeudarse para darme educación y nunca pasamos hambre. Pero eso no me puede dejar indiferente. Sueño con un Chile donde todos tengamos las mismas oportunidades. Donde nos saludemos y nos demos las gracias entre todos, sin importar apellido, barrio o colegio. Donde el que gana 100 se meta la mano al bolsillo por el que gana 5. Dónde el Estado asegure al menos una vida digna y no una vida de sobrevivencia. No pretendo ser espadachín de ninguna ideología (aunque algunos persistan en su idea de querer vincularme a un sector). No creo en la derecha, ni la izquierda. Creo que lo único que hacen es salvarse el pellejo para eternizarse en el poder… ¿Y saben qué? La única forma de castigarlos es con el voto. ¡Muchachos! VOTEN. Cuando llegue la hora, levántense a votar. Voten informados y si pretenden hacerlo por alguien que lleva años en el Congreso, sepan qué hizo por ustedes. Lean, aprendan, infórmense. Así funciona la democracia y hasta el momento la humanidad no ha creado una mejor manera para poder convivir. No más violencia y empujemos todos juntos para el mismo lado. 💪