Al borde de las lágrimas: Joaquín Méndez se refirió a la situación en Chile y expresó que no es la primera vez que vive algo así

El panelista del matinal de Mega “Mucho Gusto” Joaquín Méndez compartió un video en sus redes sociales comentando cómo vive la situación actual que enfrenta Chile, tras las múltiples manifestaciones que se han llevado a cabo exigiendo diversas demandas.

El argentino lamentó la situación actual y expresó que “me levanté otra vez con un pequeño dolor en el pecho. Les quería contar un poco lo que está pasando acá en Chile. Yo todavía abro la ventana y huele a quemado”, aseguró.

Méndez también afirmó que “no se puede dormir muy bien. La gente sigue con un descontento muy pero muy grande. La verdad que está bueno lo que está pasando por un lado, me duele por otro lado, por la gente que no entiende que no está bien robar, que no está bien saquear, que no está bien atacar a otras personas, porque hay gente que ha atacó a otras personas en las manifestaciones, un locura lo que pasó”, dijo el argentino.

Posteriormente comentó que esta no es la primera vez que vive una situación como esta: “Tenía 13 años en el 2001 cuando estalló lo que estalló en Buenos Aires, que nos robaron a todos, a mis abuelos, a mi mamá, a mi papá. Nadie sabía cómo explicar qué es lo que estaba pasando en mi país, yo era un niño, la televisión tampoco sabía cómo explicarlo…”, siguió comentando el panelista de “Mucho Gusto”.

A esto añadió que “recuerdo ese momento, ese mismo dolor que me está pasando ahora, ese mismo dolor que uno no sabe qué hacer, que uno no sabe para dónde ir… que te cierran un supermercado, que tienes miedo que te maten, que saquean acá, que saquean allá, que pueden entrar a tu casa en cualquier momento. Pero, ¿sabes qué? ahora más de grande yo me quedo con lo lindo, con que se pudieron juntar, que se pudieron mirar, que se pudieron abrazar en las manifestaciones, que pudieron entender el porqué, el foco, que es claro el foco, hacia donde vamos”.

Finalmente el argentino condenó los hechos de vandalismo ocurridos en el país y declaró que ellos “no entienden el foco”, fueron parte de sus palabras.

