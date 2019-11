Javiera Acevedo promovió destitución de parlamentarios de PC y Frente Amplio: "Propiciaron la violencia"

La actriz Javiera Acevedo se ha pronunciado sobre el estallido social a través de las redes sociales, sin mucho éxito, pues ha recibido múltiples críticas por parte de los internautas.

Recordemos que a fines de octubre la ex “Reina Guachaca” compartió algunas de las amenazas de muerte que recibió tras condenar las violencias en las calles.

“Soy consecuente con mis actos, me nace decir lo que siento cuando quiero. No opinar públicamente lo mismo que todos (no) significa que no me importa el pueblo. Me da rabia la desigualdad, la injusticia y ver sueldos millonarios de parlamentarios. Basta de violencia”, redactó en la oportunidad.

No obstante ahora volvió a referirse a estos hechos, pero a través de su cuenta de Twitter, donde incitó a la destitución de parlamentarios del PC y Frente Amplio que, según ella, “propiciaron la violencia en Chile“.

En la imagen se ven fotografías de Giorgio Jackson, Carol Cariola, Camila Vallejo, Gonzalo Winter, Guillermo Teillier y Gabriel Boric.

