Claudio Arredondo irrumpe en "Bienvenidos" tras ofuscarse con frase de Alberto Plaza: "No puedes decir que no le están disparando a los estudiantes"

En una nueva emisión del matinal de Canal 13 “Bienvenidos” estuvo de invitado el cantante Alberto Plaza, quien se refirió al estallido social en Chile.

Fue éste quien tuvo un duro enfrentamiento con el actor Claudio Arredondo, quien interrumpió de manera ofuscada las declaraciones del cantante.

Todo comenzó cuando Alberto Plaza trató de defender la polémica frase dicha por el Presidente Sebastián Piñera, quien apuntó a que “estábamos en guerra”.

El cantante expresó que “cuando un grupo humano convoca a violencia masiva, que es lo que hemos estado viendo, estás en un escenario de guerra, eso es por definición. Ahora, cuando el Presidente dijo ‘estamos en guerra’, cualquier persona con sentido común entendió que es una guerra contra la delincuencia, contra el terrorismo, contra el narcotráfico, que son organizaciones delictuales, que intentan desestabilizar el país”, dijo.

A esto agregó que “yo creo que el comandante (general Javier Iturriaga) se equivocó al decir ‘no estamos en guerra’, porque estamos en guerra, no contra el pueblo (…) esa es una mentira tendenciosa porque cuando tú dices ‘el Presidente le declaró la guerra al pueblo’ es falso. El Presidente lo que hizo fue decir ‘estamos en guerra contra un enemigo poderoso, invisible, que no es el pueblo evidentemente, el pueblo, la mayoría de la gente es gente buena”, siguió expresando Plaza.

Luego, la periodista Ángeles Araya expuso su visión con respecto al estallido social y manifestó que, según su punto de vista, el error que cometió el gobierno fue criminalizar lo sucedido con los estudiantes que evadieron el pasaje del metro, antes de visualizarlo como un ‘problema social’.

Tras lo cual, Alberto manifestó que “hay una imprecisión en lo que estás diciendo, el Presidente habló después de los vandalismos y la quema del metro”, dijo.

Luego, el cantante afirmó que, respecto a los estudiantes que evadieron el pasaje, “es muy inteligente, hay una inteligencia detrás de esto formidable. Empezar por el metro saltándose estudiantes, saltándose los torniquetes en masa es brillante, porque resulta que no puedes ejercer control adecuado sobre eso, porque… ¿qué vas a hacer?, ¿te vas a poner a dispararle a los estudiantes? No puedes, ¿te vas a poner a tirar bombas lacrimógenas? no puedes”, dijo Plaza.

Momento en el cual el actor irrumpió en el estudio de manera sumamente ofuscada, cuestionando las palabras de Alberto.

Mientras el cantante aseguró que “no le dispararon a los estudiantes”, el actor expresó: “perdón, ¿no le dispararon?, ¿no le dispararon a los estudiantes? Liceo 7, estaban absolutamente disparándole a los estudiantes en el liceo 7, no puedes decir lo que están diciendo si no tienes una base concreta”, declaró.

Tras esto, la conductora Tonka Tomicic interrumpió la discusión y expresó que “la idea es conversar, esto surgió espontáneamente”, a lo que Claudio pidió perdón por ingresar al estudio de esa manera: “Perdona que me haya metido de esta manera, pero no puedes decir que no le están disparando a los estudiantes”.

El actor fue defendido por Raquel Argandoña quien se refirió a lo sucedido en el Liceo 7 de Santiago: “La directora autorizó el ingreso de Carabineros”, dijo.

“Están matando a los estudiantes”, expresó el actor. A lo que el cantante manifestó que “a eso me refería yo cuando les pregunté a ustedes si han tratado alguna vez de razonar con alguien que está en rabia, en enojo, es imposible”.

“Claudio interrumpiste acá faltándonos a todos el respeto y faltándole el respeto a la audiencia”, dijo Plaza, siendo respondido por Claudio: “Pedí perdón”.

“Lo primero que podemos pedir es que si una persona entra al estudio y escucha una frase fuera de contexto, que se controle”, fueron las categóricas palabras de Alberto.

Discusión que continuó por largos minutos y que terminó con el actor sumamente emocionado.

