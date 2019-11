Karol Lucero reflexionó sobre su salida de la TV: "No siempre todo sale como uno lo espera"

La crisis que vive nuestro país ha apuntado a múltiples rostros televisivos, quienes se han visto interpelados por los manifestantes. Uno de ello es Karol Lucero, quien fue “funado” de manera bastante agresiva en las marchas que se han realizado casi a diario.

“Karol degenerado” y “Muerte a Karol” fueron solo algunos de los alegatos que se dejaron escuchar en las manifestaciones ciudadanas durante las últimas semanas.

Debido a esto “Mucho Gusto” optó por sacarlo de la pantalla por unos días. No obstante durante esta mañana se supo que su salida sería de forma indefinida y que no renovará contrato con Mega para el 2020.

Karol utilizó su cuenta de Instagram para referirse a su salida, donde confirmó que no renovaría para Mega el próximo 2020.

“No siempre todo sale como uno lo espera o planifica, me hubiese gustado otro contexto y forma para comunicarlo, pero a comienzo de año tome la decisión de no renovar contrato en Mega para el 2020, difícil pero con el único ánimo de tomar nuevos desafíos y salir de la zona de confort. Se cumplen 5 años desde que ingrese. Hoy pasamos una situación difícil como país, que es lo único importante solucionar pronto. Ya habrá tiempo para profundizar; solo agradecer a todos la oportunidad que me dieron“, redactó en la red social.

Aquí puedes ver su publicación: