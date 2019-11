Marcela Vacarezza y su dura crítica hacia los políticos: La violencia "no la condenan enérgicamente, la relativizan"

Marcela Vacarezza, quien hace algunos días confirmó su salida de “Muy buenos días a todos”, se refirió a las multitudinarias manifestaciones que se han llevado a cabo en Chile y a la violencia que se genera en estas protestas.

La animadora criticó el rol que han tenido diversos políticos respecto al estallido social y manifestó que “de todos lados políticos condenan ‘enérgicamente’ la violencia. Y la violencia sigue en las calles“, dijo a través de su cuenta de Instagram.

A esto agregó que “no basta con esta frase ‘manoseada’. Para el diálogo y los acuerdos no puede haber violencia. Lo más grave es que si no se pueden poner de acuerdo en como controlar la violencia (que reitero, todos piensan que hay que hacerlo) que queda para los temas en que no coinciden”, declaró.

Finalmente expresó que “esto pasa, finalmente porque de ambos lados NO la condenan enérgicamente . La ‘relativizan’“, dijo de forma categórica.

Revisa la publicación acá: