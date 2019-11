Jordi Castell tilda de "desquiciados" a autores de incendio en Universidad Pedro de Valdivia

View this post on Instagram

Por más que me vean intentando volver a mi mundo laboral que son las redes sociales, por más que aparezca potenciando marcas de pequeños emprendedores o apareciendo en campañas publicitarias, que es mi trabajo. Por más que todo parezca normal, porsupuesto que no lo es. Estoy a favor de todo ese pueblo que sale a la calle en forma pacífica, respetuosa y unida a pedir por su dignidad y sus derechos. Estoy por cada una de las reformas y ajustes que favorezcan la calidad de vida de mi pueblo y lógicamente estoy a favor de una nueva constitución, redactada en democracia y con la participación de la ciudadanía. Mezcla de rabia, impotencia y pena que la movilización más importante de nuestra historia, como lo acusa esta imagen de ayer en la Plaza Italia y diversos focos en el país, se vea ensuciada porque un grupo menor de desquiciados queman la sede de una universidad que es patrimonio arquitectónico. Nosotros los que que queremos avanzar, mantengámonos unidos desde el respeto y la paz, que así estamos logrando construir un Chile que por fin nos incluya a todes. Volví a pedir prestada una foto que no es mía. Si fueran tan amable y me soplan de quién es esta imagen soñada, porfa. Que tengan un buen finde.