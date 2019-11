Fernanda Urrejola reflexionó sobre su vida amorosa: “Ya no sé si creo tanto en la monogamia”

La actriz Fernanda Urrejola sin duda destaca por su talento actoral. Su búsqueda por perfeccionar su oficio la llevó a Estados Unidos, hace cinco años.

Este viaje al país extranjero también tenía relación con su quiebre el 2014 con Stefano Benaglia, con quien tenía incluso planes de matrimonio.

Para su fortuna su viaje a EE.UU también significó encontrar el amor, lo cual detalló en “La Divina Comida” donde fue invitada y narró que ahora ve las cosas de otra manera.

“La relación que tengo hoy todo es desde una nueva visión, desde una nueva libertad. Ya no sé si creo tanto en la monogamia, por ejemplo“, partió comentando la actriz.

Luego agregó: “Creo que cada pareja puede decidir como vivir su relación y no existen reglas, cada uno puede hacer lo que quiera. Entonces, tu moral en mi relaciones ya no me importa demasiado. Y eso es algo que he aprendido con el tiempo. Súper liberador y es una maravilla. Y así me siento hoy”, sostuvo.

Tras esto aseguró que se encuentra muy tranquila y feliz. “Encontrarte a una persona que esté en lo mismo que tú y que vea la vida como tú es hermoso y es un gran regalo. Estoy redescubriendo un montón de cosas“.

Por último enfatizó que el mundo se está replanteando un montón de “leyes sociales o morales”, al igual que ella, “sintiéndome muy libre“, cerró.