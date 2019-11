Hija de "Pichulotote" sorprende en el mundo del modelaje a sus 15 años: "Quiero tomarlo en serio"

Lucky Buzzio ganó gran popularidad gracias al programa nocturno de Mega, “Morandé con Compañía”, donde era más conocido bajo su apodo y nombre artístico de “Pichulotote“.

Lo que poco se sabía es que, en aquella época, su hija Catalina Buzzio a los 7 años de edad ya había protagonizado imágenes publicitarias.

Ahora, a sus 15 años y en segundo medio, pretende profesionalizar su carrera como modelo. De acuerdo a diario La Cuarta, en septiembre fue elegida como Miss Escolar, concurso organizado por la academia Milano Models.

Ver esta publicación en Instagram ando controlando👿✌🏽 Una publicación compartida por catalina buzzio💋 (@catabuzzio) el 17 de Jul de 2019 a las 2:32 PDT



“El modelaje por ahora es un hobbie, pero quiero tomarlo en serio. Cuando salga del colegio mi idea es trabajar como modelo y a la vez estudiar para ser periodista. Me gustaría mucho ser reportera de un matinal, estar en la calle, entrevistando a la gente”, aseguró la joven que a su corta edad ya alcanza los 1.74 metros de altura.

Luego resaltó lo positivo de ese mundo: “El modelaje te hace superarte a ti misma, a aceptarte como eres, aprendes a caminar, porque muchas personas caminan mal… Nunca me han tirado mala onda por estar en el modelaje, al contrario mucha gente me apoya”.

Lucky Buzzio, por su parte, se encuentra radicado en Miami, pero ha observado su progreso desde la lejanía: “Catalina tiene el don de saber interpretar, facilidad para la actuación, me meto a su Tik Tok (red social) y disfruto cada minuto de las cosas bonitas que hace. Me encanta que esté viviendo este momento. Estoy muy feliz y orgulloso de mi hija. Me gusta que esté haciendo una carrera de modelo, pero también quiero que estudie…”.