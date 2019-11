TVN obtiene más de 180 denuncias ante el CNTV tras video de incendio a sucursal bancaria

El pasado domingo la edición central de 24 Horas emitió una nota en donde se aseguraba que una mujer le prendía fuego a una sucursal de Banco Estado en Providencia.

En el registro se explicaba, con un relato de una periodista, que una joven caminaba por el lugar y habría iniciado el incendio.

No obstante, una cosa que llamó la atención fue que, a pesar de las intensas llamas que se dejan ver en el video, las personas que transitaban por el lugar no tuvieron una mayor reacción.

Por esto el video generó un debate, ya que muchos aseguraron que se trataba de un montaje hecho por un programa de edición, donde varios expertos lo catalogaron de falso.

“Esto es After Effects, no es fuego señores, soy profesional del software, tengo más de 10 años de experiencia. Esto no es fuego real, esto es inaceptable (…) No digo que no haya habido fuego, tampoco que la chica no lo haya prendido, pero desde mi experiencia hay uso de After Effects en esa imagen“, señaló un profesional.

FALSO: Video muestra cómo una mujer prende fuego a un banco en Providencia Esto es After Effects, no es fuego señores, soy profesional del software, tengo más de 10 años de experiencia. Esto no es fuego real, esto es inaceptable. #MuchoGustoMega #AsambleaConstituyenteoNADA pic.twitter.com/kNEocIpQDM — Daniel Flores Osses (@bragueloire) November 11, 2019

A esto se sumó el Colegio de Periodistas de Chile, quien invitó a la ciudadanía a “hacer denuncias al CNTV por contenidos e imágenes en TVN que no se ajustan a la realidad. Eso es faltar a la ética!”, sostuvieron.

Atención @TVN con uso de imágenes de fuego creado artificialmente! Invitamos a la ciudadanía a hacer denuncias al CNTV por contenidos e imágenes en TV que no se ajustan a la realidad. Eso es faltar a la ética! pic.twitter.com/QZocwoJMxp — Colegio Periodistas (@ChilePeriodista) November 11, 2019

Bajo esta línea, Emol consignó que el espacio de noticias de TVN ha recibido más de 180 denuncias ante el Consejo Nacional de Televisión.

La señal estatal, por su parte, aseguró que habían confirmado la veracidad con el Ministerio Público y las policías, antes de emitirlas en su noticiero.

“Dicho material fue enviado al canal en el marco de un reportaje sobre diversos incendios a instituciones públicas y locales comerciales. El equipo de 24 Horas chequeó la autenticidad de dichas imágenes con autoridades policiales y el ministerio público para corroborar la veracidad de éstas y así incluirlo dentro de la nota mencionada”, explicaron.