Vanesa Borghi recibe duras críticas tras reprobar paro de recolectores de basura: "Sal de tu burbuja"

Uno de los temas que se ha tomado la agenda de hoy, además de las manifestaciones que recuerdan un año de la muerte de Camilo Catrillanca, es el paro indefinido de recolectores de basura que se anunció el día de ayer.

Diversos matinales han tratado el tema e incluso se ha hablado de una crisis ambiental. Esto fue repasado por el matutino “Hola Chile” de La Red, en donde habló el ex intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.

Las integrantes del espacio Constanza Roberts y Vanesa Borghi generaron gran polémica luego de que criticaran esta paralización. Mientras que Roberts catalogó a los trabajadores de “egoístas“, Borghi compartió una serie de tweets en donde criticó esta manifestación.

“Perdón pero todos en el panel opinaron lo mismo, incluso el ex intendente Claudio Orrego. Simplemente no es el momento ya que agranda aún más la crisis en el país. Son demasiados los problemas. No quisieron dialogar solo se fueron a paro directamente“, partió comentando en la red social.

Sus palabras generaron una inmediata crítica por parte de los internautas, pero la modelo y chica “Morandé con Compañía” sostuvo su argumento: “Acá el ex intendente comentó en pantalla que no fue así. Simplemente fueron a paro sin negociación . Saludos“, cerró.

Aquí puedes ver sus tweet y la serie de críticas que recibió:

Perdón pero todos en el panel opinaron lo mismo, incluso el ex intendente Claudio Orrego. Simplemente no es el momento ya que agranda aún más la crisis en el pais. Son demasiados los problemas. No quisieron dialogar solo se fueron a paro directamente https://t.co/b8GJBxR2B4 — Vanesa Borghi 🇨🇱 (@vanesaborghi) November 14, 2019

Acá el ex intendente comentó en pantalla que no fue así. Simplemente fueron a paro sin negociación . Saludos https://t.co/ywU4An4so8 — Vanesa Borghi 🇨🇱 (@vanesaborghi) November 14, 2019

Vane ellos llevan años siendo abusados, no era necesario dialogar! — Oscar Bahamondes (@KakoZone) November 14, 2019

Cuidado con lo que hablas. El día de ayer se acercaron a dialogar con el intendente dea región metropolitana, pero no les dio solución. Si no es el momento de mejorar condiciones y sueldo, cuando sería según tú?? — Matias Cancino (@matcancino) November 14, 2019

Si no es ahora cuando? Que dejen pasar mad tiempo y sigan vulnerando sus derechos? Si es ahora el tiempo! Nunca es buen tiempo para huelgas pero siempre es necesario…. no tienen donde comer o donde ir al baño!!!! — Jaime Moya (@Jaimoyar) November 14, 2019