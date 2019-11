"El pisco sour era gratis en el Congreso": Dichos de Monserrat Álvarez hicieron estallar a senador Harboe

En una nueva emisión del programa “Contigo en la mañana” de Chilevisión, se vivió un tenso momento protagonizado por la periodista y conductora del espacio Monserrat Álvarez y el senador PPD Felipe Harboe.

Todo comenzó cuando la comunicadora estaba hablando sobre la transparencia y el uso de recursos por parte de diversas entidades, revelando que tiempo atrás daban alcohol de forma gratuita en el Congreso, en particular, la periodista habló del pisco sour.

“Antes el pisco sour era gratis en el Congreso, cuando yo fui a reportear y estaba en práctica. Ahora no es gratis“, aseguró Álvarez.

Palabras que molestaron sumamente al senador, quien la interrumpió de manera inmediata: “Momentito, Monserrat. Yo soy senador hace 5 años y nunca he visto algo así. Sea responsable y diga quién le dio el pisco sour, yo se lo exijo, por favor. Me parece de una mala educación, perdóneme“, manifestó.

Según explicó la comunicadora, todo ocurrió cuando ella era estudiante de periodismo, manifestando que ellos podían pedir gratis pisco sour.

Mientras que senador exclamaba ofuscado que era de “mala educación” y le consultaba a la periodista quién le había dado el trago, la comunicadora señaló: “No, senador. Se podía pedir (pisco sour), me lo dijeron ahí en la sala. No se enoje así conmigo“, sostuvo.

Posteriormente la periodista de CHV expresó que “yo estoy de acuerdo que los parlamentarios tengan dieta, que hagan su trabajo y se les pague por ello. Pero lo que también digo es que hay que transparentar, porque hay muchas cosas del reglamento interno que afortunadamente han ido cambiando, hay muchas flexibilidades con el menú de comida y trago que han ido cambiado (…) Lo que yo digo es que esto pasó, esto era así. Antes los senadores podían pedir lo que querían y eso lo fueron restringiendo. Nadie ha dicho que en este minuto los senadores pueden pedir un pisco sour”, expresó.

Tras esto, el senador aclaró que él no se había enojado con Monserrat y que él no podía responder por las “malas prácticas” anteriores.

