La crítica que se repitió en los seguidores de "Pasapalabra": no tuvieron piedad con Flaviana

En una nueva emisión del programa de Chilevisión “Pasapalabra“, estuvieron de invitados la bailarina de axé Flaviana Seling, el exfutbolista Kike Acuña, el bailarín Rodrigo Díaz y la actriz Javiera Acevedo.

Los invitados tuvieron la responsabilidad de apoyar a los concursantes Jaime Briones y Guillermo Hilzingeren, quienes se disputaron por un rosco acumulado de 44 millones de pesos.

En este sentido, diversos usuarios de redes sociales criticaron duramente a los invitados, apuntando a su “falta de conocimiento” y la “falta de apoyo” a los concursantes de programa.

Pero quien se llevó más críticas fue la recordada bailarina de axé, quien se equivocó en varias oportunidades en los juegos realizados en el espacio de CHV.

Tiene suerte Flaviana, le pagan para ir a calentar el asiento porque no sabe nada- nada. Pero no importa porque desde el cambio de horario no puedo ver Pasapalabra, termina muy tarde

— elizabeth ortega (@bibiortega) August 15, 2019