Actriz española responde ante los rumores que la vinculan sentimentalmente con Benjamín Vicuña

Hace bastante tiempo que comenzaron los rumores acerca del posible quiebre sentimental entre el actor chileno Benjamín Vicuña y la argentina María Eugenia Suárez.

Esto, tras diversos hechos que derivaron a las especulaciones sobre su término. Primero, en una oportunidad la prensa argentina le consultó a Vicuña sobre cómo estaba su relación con la “China”, como es conocida, respondiendo que “igual que todas las parejas, uno intenta mantener ciertas cosas en privado. Entonces, es un poquito desagradable. Pero bueno, se entiende…“, sin entregar mayores detalles.

Posteriormente, Vicuña compartió una bella postal junto a Suárez y su hija Magnolia, desmintiendo todo tipo de rumor sobre su quiebre.

Sin embargo, tiempo después la actriz argentina eliminó varias fotografías que tenía junto a Benjamín en sus redes sociales, con lo cual se reactivaron nuevamente los rumores sobre su situación sentimental.

Asimismo, varios usuarios de redes sociales comenzaron a especular sobre una posible relación del actor chileno con su compañera de serie Elena Rivera.

Esto, luego de que Rivera compartiera una postal del actor adornada con corazones y con la canción de fondo “Sex Bomb”.

No obstante, Elena decidió acallar los rumores con un contundente mensaje: “Pues aquí estamos. Por teléfono me cuentan todas las tonterías que están publicando y mi novio poniendo cara rara al verlas. Que un titular falso no te robe los clicks que necesitas“, expresó.

Revisa la publicación acá: