Testimonio de joven que perdió ojo por impacto de lacrimógena conmovió en "Mucho Gusto"

Durante la jornada de hoy en “Mucho Gusto” se contó con la presencia de Diego Antonio Leppez, joven de 27 años que recibió el impacto de una bomba lacrimógena en su ojo derecho, lo cual le ocasionó la pérdida de ese ojo.

“Tengo rabia, pena, muchas sensaciones encontradas. Situaciones que nunca nadie lo va a desear, pero gracias a Dios y a los chiquillos de primeros auxilios. No lo podía creer, pero son cosas que pasan, pero me pudo impactar en la cabeza (la bomba) y me hubiera partido el cráneo“, partió comentando el joven que, tras salir de su trabajo, recibió el impacto.

Begoña Basauri aseguró que estas cosas no debían pasar, mientras que los demás panelistas guardaron silencio, pero sus rostros expresaban sus pensamientos e indignación.

El joven continuó con su relato: “Fue demasiado fuerte el impacto, demasiado fuerte el dolor, pero tuve la suerte de tener una atención muy, muy rápida. Eso lo agradezco“.

“Todas las noches lo único que he pensado, es en amor. No me he enfocado en el odio y el rencor, porque al fin y al cabo todos somos víctimas. El mismo oficial de Fuerzas Especiales que me disparó, la misma gente que está ahí, a todos nos ocurren injusticias. Son súper pocos los privilegiados que pueden vivir en paz, pero somos millones los que vivimos con migajas”, agregó luego.

Tras esto reflexionó sobre la violencia, asegurando que “la única ignorancia es la violencia, que el presidente deje de ser violento”.

Su compleja situación de salud se ve aún peor debido a su situación económica, ya que su madre sufrió una crisis de dinero, por lo que debió endeudarse y actualmente se encuentra en Dicom, a sus 27 años.

Aquí puedes ver un fragmento: