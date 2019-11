Carlos Díaz revela detalles sobre su regreso a "Verdades Ocultas": "No sé cómo la gente lo va a tomar"

Durante la jornada del martes se confirmó el regreso de la actriz Javiera Díaz de Valdés a la teleserie de Mega “Verdades Ocultas”.

Tras ella, también se habló de la incorporación de otro actor: se trata de Carlos Díaz, quien interpretó a “Leonardo”.

Cabe recordar que Leonardo fue asesinado por Tomás, quien cumplió 5 años de condena en la cárcel, tras vengar la supuesta muerte de su hijo Tomasito.

Sobre este tema Díaz conversó con el portal de Mega, donde reveló que fue el propio director Felipe Arratia quien lo llamó para invitarlo a volver a la producción.

“Mi respuesta fue inmediatamente que sí. Me moría de ganas por saber qué es lo que estaba sucediendo con ese nuevo guion“, declaró el actor.

Tras esto, el actor confesó qué sucedió en los 9 meses en los que estuvo alejado de la trama de “Verdades Ocultas”: “Lo que pasó en este período de tiempo, fuera del proyecto, fue que la gente aún se acuerda de este personaje. En la calle la gente me sigue diciendo Leonardo, me saludan con mucho cariño y ha sido el mismo público el que me ha puesto al día con lo que está pasando en la teleserie. Es interesante y me pone orgulloso lo que ‘Verdades Ocultas’ ha generado”, afirmó Carlos.

Sobre su personaje en la trama, el actor expresó que “Leonardo vive en esa dualidad de ser alguien querido, pero también odiado. No sé cómo la gente lo va a tomar, espero que bien. Lo que va a pasar es algo muy entretenido”, aseguró.

También reveló que su papel seguirá siendo un villano: “Seré un gran titiritero, empezaré a controlar y manipular a algunos personajes“, dijo.

Sobre la teleserie que ya lleva más de 500 capítulos al aire, expresó que “una de las gracias que tiene ‘Verdades Ocultas’, en su éxito de mantenerse activa en el tiempo, es que se cuentan distintas historias, no se centra solamente en una. Si me piden a mí contar la teleserie en 15 segundos, o en un minuto, es imposible. Creo que estos nuevos personajes que llegarán a la teleserie vendrán a airear y a hacer un cambio de relato de lo que está sucediendo en pantalla”, cerró.