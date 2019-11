Luis Jara: "No me di cuenta por muchos años, por mi afán de ser artista, que en este Chile se estaba sufriendo"

En una nueva emisión de “Mucho Gusto” de Mega estuvo de invitada la exdirectora de Ciper Chile Mónica Gonzalez, quien abordó diversos casos de corrupción que han ocurrido en el país.

Tras esto, González realizó una profunda reflexión sobre las manifestaciones en Chile y manifestó que se sentía culpable por no haber hecho lo “suficiente”.

Palabras que fueron respondidas por el conductor del espacio, Luis Jara, quien expresó que él era “hijo de miedo”, agregando que “me ha generado culpa y cada tema de esto me duele. No estoy hablando de mis hijos, estoy hablando de mí“.

A esto agregó, sumamente emocionado, que “yo creo que no me di cuenta por muchos años, por mi afán de ser artista, que en este Chile se estaba sufriendo. Yo me siento culpable, porque tenía miedo, porque yo tenía que mantener a mi familia cantando”, dijo.

Posteriormente el cantante manifestó que “hoy yo quiero sacarme esa venda y no quiero sentirme culpable… me quiero sentir orgulloso de donde vivo. Me siento culpable de no haber tenido la fuerza, de no haber tenido un compañero mapuche y haberlo levantado con orgullo”.

Jara expresó que “los hemos despreciado, porque lo hemos pisoteado. Estas lágrimas son mías y me alegran mucho, porque digo que bueno que estamos haciendo esto, y que bueno que lo hacemos en la tele”.

Finalmente el conductor de “Mucho Gusto” hizo una autocrítica por no haber expuesto los problemas sociales en su música.

No obstante, declaró que “aún tengo tiempo para hacerlo, porque no quiero vivir con culpa”.

Haz clic acá para revisar el momento.