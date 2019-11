Alison Mandel muestra cómo ha crecido su "pancita" tras anunciar que será madre

View this post on Instagram

En estos días he recibido mucho amor de parte de uds, muchas preguntas y testimonios. Como ya he contado el camino para embarazarse no fue fácil ni rápido y ya que me preguntan quiero ver si puedo ayudarlas con mi historia. Lo primero es que tuve que recurrir a la ciencia, de otra forma no se pudo. Averigüé en casi todas las clinicas de fertilidad y me quedé con @clinicadelamujervinadelmar No se si estas cosas se recomiendan porque es muy personal pero yo elegí esta clínica por: *Es la más barata… en algunos lugares el tema fertilidad resulta ser un negocio impagable para la mayoría y si les sirve de ayuda esta clinica está adherida al PAD FONASA. *Está en Viña del Mar, que si bien nos quedaba lejos nos obligaba a hacer un panorama cada vez que íbamos. En este punto debo decir que lo hicimos así porque el camino de la fertilidad es bien desolador y tiene muchísimas decepciones inconsolables y si después de eso me venía a mi casa iba a ser deprimente así que elegiamos pasear por la playa. *El equipo médico fue hermoso y me acompañaron en cada movimiento, dudas, angustia y felicidad nunca hubiese podido ponerme una inyección y con ayuda de Soledad pude. Les tengo tanto cariño que ahora los hostigo con fotos del avance. Como les dije no se si son cosas que se comparten 🤚 porque son procesos muy personales pero veo en sus mensajes la angustia que tuve yo y me daría rabia e impotencia q no pudieran realizar su tratamiento porq sólo le alcanza a algunos. Por último a todas las mujeres que están partiendo en esto les quiero decir que NO ES SU CULPA, y se q la gente les dice "Te falta relajarte y así vas a quedar embarazada" "Es donde estás tensa pensando siempre en eso que no quedas" les digo amigas que NO!!! no es real, nada de eso tiene un fundamento comprobado y como siempre la sociedad busca hacerte culpable de algo pero no es así. Mi doctor de fertilidad Oscar Espinosa me dijo "El camino de la fertilidad es como subir una montaña cuando estás abajo parece que no lo vas a lograr una vez que avanzas quieres devolverte pero nunca debes dejar de mirar la cima. Ahora que tengo meses y espero que las cosas sigan bien me siento feliz de haber subido la montaña 💙