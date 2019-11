El duro momento que atraviesa Julio César Rodríguez: falleció alguien importante en su vida

View this post on Instagram

Adiós abuelita Ruth!!! Marcaste mi vida en lo más profundo. No sería el que soy hoy día sin tus caricias y el amor que me entregaste de Niño! Mi historia es también tu historia! Gracias por enseñarme a reírme y llorar cada vez que mi alma lo sintiera, gracias por las 5 Lucas escondidas en cualquier caja de remedios que me mandabas en las encomiendas hasta hace solo un tiempo atrás. Te gustaba tanto y te reías tanto cuando te metía en la preguntas de la radio y del Late. Lo hacía por que eras punzante, provocadora y con un humor único. Muchos creían que eras un personaje inventado cuando decía mi abuelita Ruth me dijo que le preguntara…. !!! Pero no, eras real y seguirás siendo una luz en mi corazón! Gracias por tanto abuela, gracias por enseñarme a ver en la vida lo que nadie veía, por hacerme feliz con lo poco que teníamos. Tus historias, tu amor infinito y las noches que dormimos juntos abrazados como si el mundo se fuera a acabar. ❤️🌹❤️