Ernesto Belloni desclasificó por qué cambió su tipo de humor: tiene relación con su hijo

Ernesto Belloni sin duda es uno de los rostros que marcó el humor en Chile debido a su participación en el programa “Morandé con Compañía”, donde permaneció por 15 años.

No obstante, en diciembre del 2018 fue su salida, la que coincidió con el cambio de tipo de humor que experimentó la sociedad.

Cabe mencionar que el humor de Belloni se caracterizaba por gestos subidos de tono, con la presencia de modelos voluptuosas.

Bajo este contexto fue invitado al late de Canal 13 “Sigamos de Largo”. “”Ernesto, cuando saliste de Morandé, ¿no tuvo nada que ver con el cambio de humor?“, le consultó Francisca García-Huidobro.

“No. Yo el cambio de humor lo había aplicado antes. Mi cambio de humor empezó cuando las chiquillas empezaron a reclamar. Acuérdense que fui criticado por el Kike (Morandé). ‘¿Por qué vai a sacar a las mujeres?, ‘no, porque yo creo…Un día mi hijo… Esto parte porque mi hijo…“, replicó el humorista.

Ante esta revelación, Sergio Lagos consultó qué implicancia tuvo su hijo, a lo que Ernesto respondió: “Porque me dice, porque no manejaba las redes sociales, un día me dice ‘Papá, ¿te puedo decir algo?’, ‘sí’, ‘es que hay unos comentarios que dicen ‘ese viejo degenerado’ por ti’. Chuta. Yo lo de viejo no se lo acepté poh…“.

Por último entregó más detalles de esta conversación: “Me dice ‘es que como tú trabajai con minas, con mujeres, hablai de las minas y no de las mujeres y las dejai en ropa interior. Le dije ‘si, ese es mi trabajo y nos va bien, y con la Marlen (Olivari) y con la Kenita (Larraín), con la Pamela (Díaz). Y había público. Entonces, empecé a revisar y debo reconocer que me dio una especie de pudor cuando veía los sketch y que, de repente, les echaba cremita…”.