El tenso intercambio de palabras entre Cristóbal Guarello y Tonka Tomicic: "No eres mi profesora"

Durante la jornada de hoy Cristóbal Guarello y Rosario Moreno se reunieron en “Bienvenidos”, donde protagonizaron un tenso debate cuando la comunicadora condenó “El que baila, pasa”, comparándolo con la “humillación” de los nazis a los judíos.

“Si a ti te paran en la carretera y te dicen ‘eres cuico si no bailai’, si no bailas te pegan. En el caso de La Dehesa, en todos los estratos sociales hay gente idiota y que dice cosas que no debe decir (…) los videos que se suben de ese mall son editados“, fundamentó Moreno.

El periodista deportivo se mostró incómodo mientras la también escritora desarrollaba su argumento, pero esperó a que esta terminara para argumentar su réplica: “Primero, quisiera hacer una aclaración respecto a la historia de los judíos. Cuando empezó a escalar el partido nazi no los hacían bajar del auto, muy poca gente tenía auto…”, alcanzó a decir antes de ser interrumpido por Moreno, quien replicó: “¿Estás diciendo que mentí?“.

Debido a la tensión de la conversación, Tonka Tomicic intervino: “No nos quedemos en ese punto, avancemos en la conversación…”.

Pero las palabras de la conductora del espacio no fueron escuchadas y Rosario Moreno se lanzó con todo: “Habla de deportes tú“, le dijo a Guarello, lo cual encendió su enojo.

“Espérate, espérate. No, Rosario. ¡A mí primero nadie me va a decir de lo que tengo que hablar!“, expresó Cristóbal Guarello.

Tras esto, se realizó un tenso encuentro entre Tonka y Guarello: