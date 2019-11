Martín Flores fue el nuevo eliminado de "El Discípulo del Chef": Karoussis se quebró y sintió "culpa"

El pasado jueves se emitió un nuevo capítulo de “El Discípulo del Chef“, donde los equipos debieron poner a prueba sus cualidades culinarias.

El episodio estuvo marcado por la elaboración de platos “mágicos”, que contuvieran algún truco de por medio y cuyo sabor fuera original, competencia que fue ganada por Sergi Arola.

Tras esto el equipo verde y azul se debió enfrentar en una preparación de cocina fusión, con el fin de evitar la eliminación. No obstante, Ennio Carota ganó este encuentro, por lo que Yann Yvin debió eliminar a un miembro de su equipo.

El elegido fue Martín Flores, quien se había incorporado recientemente, tras imponerse en el repechaje. “Me da rabia. Me hubiera gustado trabajar contigo, hiciste un buen trabajo“, relató el cocinero francés.

Quien se mostró bastante afectado fue Nikolas Karoussis, integrante del equipo verde que compitió contra Flores, obteniendo la victoria. Por este motivo se sintió responsable de su salida.

“Siento un poco de culpa por haberle ganado al Martín. Me hubiera gustado ganarle a otra persona. Estoy triste, verlo irse del equipo verde y ahora del equipo azul fue terrible. Al despedirme le dije que lo quería demasiado y que no se rindiera, que tiene toda una carrera por delante“, explicó Karoussis.

Por otro lado, Martín se tomó la situación con calma: “Las cosas pasan por algo. Estoy tranquilo, la primera que me eliminaron me la lloré bastante, pero ahora está bien. Me gustaria que ganara Nikolas, por los hombres y Susana o Miel, en las mujeres“, cerró el joven.

Aquí puedes ver una entrevista que dio a las redes sociales de CHV: