La respuesta de Pascual Fernández tras dichos de Daniela Castro en "Podemos Hablar"

En un nuevo capítulo del programa de Chilevisión “Podemos Hablar” estuvo de invitada la ganadora del programa “MasterChef” Daniela Castro, quien reveló inéditas historias de su vida privada.

La locutora radial también tuvo palabras para su expareja, Pascual Fernández, definiendo su relación como “tóxica“.

“Estoy demasiado contenta que él no esté en mi vida (…) tuve mil señales, hubo mucha gente que me dijo que no estuviera en esa relación. No se imaginan la cantidad de personas que me dijeron ‘No, Dani. No se te ve bien, no estás bien, sal de ahí"”, fueron parte de sus declaraciones.

Tras sus palabras, el exchico reality no se quedó callado y realizó una publicación en su cuenta de Instagram, expresando que “no se brilla apagando a los demás“.

A su vez, el español decidió responder diversos comentarios realizados por usuarios de la plataforma, expresando que “no tengo que convencer a nadie. Tengo paz y los que me conocen saben todo”.

En otra consulta, Pascual respondió que “yo soy el primero que reconoce que era una relación tóxica de 2, y que cada cual tendrá su verdad y su dolor, pero de lo malo rescato lo bueno para poder avanzar sin rencores”, dijo.

Finalmente, en otro comentario, expresó que “todos sufrimos en las relaciones pero eso nos hace ser mejores personas y evolucionar no quedar estancado y culpando a los demás de todo“, fueron sus palabras.