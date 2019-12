Durante la jornada de hoy la periodista Mirna Schindler fue invitada al matinal de “Bienvenidos”, donde se refirió a la intervención feminista de “LasTesis Senior”.

Bajo este contexto la comunicadora reveló haber sufrido una serie de abusos durante su niñez y adolescencia, por distintos hombres.

“A mí me pasó de todo, tocaciones indebidas a los 5 años, a mi y a mi hermana“, partió comentando, informando que el abusador fue un empleado de su abuelo, quien la tóco en reiteradas oportunidades.

“Recuerdo que yo tenía 5 años y estábamos en la cocina y dije: ‘El Gregorio’ me tocó’, mi familia espantada y yo no sabía, lo único que dije fue me tocó“, relató la profesional.

Tras esto compartió otro relato de un abuso que sufrió cuando tenía 18 años y se encontraba en Alemania. “Una noche saliendo de un edificio, 9 de la noche me doy cuenta que no hay nadie y que un hombre me persigue. Salgo arrancando como una película de terror de vuelta, toco todos los timbres del edificio y alguien finalmente me abre la puerta“, narró.

A la vez narró un episodio que vivió a los 11 años, donde un hombre le habría pedido que la acompañara para entregarle unos papeles a su profesor. Schindler lo siguió y, antes de llegar al lugar, se devolvió.

“Recuerdo la cara del hombre impactado (…) Mi mamá me retó mucho y me gritaba, mientras yo lloraba porque no entendía lo que estaba pasando”, expresó.

Por último reflexionó acerca del temor que sienten las mujeres al salir de noche. “Detrás de las tragedias están estas mismas historias, donde vas a comprar el pan y viene alguien te toma y te lleva, te hace desaparecer, te destruye o miles de cosas“.

Finalmente narró que su hija vivió un episodio similar luego de que un auto la persiguiera. La joven decidió tocar la puerta de un edificio y el conserje afortunadamente le abrió, “no ocurrió algo peor”.

