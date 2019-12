Mauricio Jürgensen reveló el momento en vivo de Bienvenidos en que decidió renunciar

Mauricio Jürgensen ya lleva semanas fuera del matinal “Bienvenidos” que se ha envuelto en polémicas el último tiempo tras el estallido social en Chile.

En este contexto, el expanelista fue invitado al programa de conversación Podemos Hablar, donde reveló una serie de situaciones desde que tomó su decisión para dejar el espacio el pasado 8 de noviembre.

“Todo lo que ha pasado me ha hecho reflexionar y finalmente he decidido cómo puedo ser un mejor aporte, y en pos de aportar para que la cosa mejore, esta es una decisión personal y profesional a la vez”, dijo en aquella oportunidad.

Sin embargo, reveló que fue una decisión puntual la que detonó su salida del matinal. “Tomé la decisión que no era fácil porque era un equipo que quería, porque tampoco tenía algo a mano para irme a la hora que decidí partir a hablar con la gente del canal y alejarme del programa en este contexto”, dijo.

El momento clave fue cuando Alberto Plaza participó del espacio. “Entró en una discusión con Claudio Arredondo, y yo estaba sentado junto a él, y a pesar de que podía entender de donde venía su molestia, tuve la sensación de lo que estaba pasando en el estudio no era lo que teníamos que entregar”, contó.

“Debo reconocer que en ese momento, con teléfono en mano sentado al lado de Claudio le escribí a mi mujer y le dije me voy”, sostuvo.

De todas formas remarcó que nunca se sintió discriminado por sus opiniones, junto con manifestar que era una decisión que venía pensando, es por esto que se va con un buen recuerdo. “No quiero levantar una bandera falsa de decir que me fui en virtud que se vio vulnerada mi libertad de expresión, al contrario tengo el mejor recuerdo, y siempre pude expresarme libremente… pero no era algo con lo que me sentía cómodo”, cerró.