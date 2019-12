Aseguran que Loreto Aravena y Maximiliano Luksic habrían terminado su relación

Tras más de dos años de relación, la actriz Loreto Aravena y el director ejecutivo de Canal 13, Maximiliano Luksic, vivirían un quiebre, de acuerdo a fuentes de Glamorama.

Su romance, que habría comenzado a mediados del 2017, siempre fue de bajo perfil a pesar de que ambos coincidían en las instalaciones debido a que, en ese entonces, Loreto era la protagonista de la tercera parte de la teleserie “Soltera Otra Vez”, mientras que Maximiliano era Subdirector ejecutivo de la señal.

Una de las pocas oportunidades en que Aravena se refirió a su relación en público, fue el 2018 en el estelar “Vértigo“, de la misma cadena.

“En realidad uno está expuesto y tiene que aguantar lo que venga, lo que digan. La verdad es que la gente que me conoce sabe quien soy, yo también quien soy. Tampoco me importa lo que piensen y lo que malinterpreten de mi relación“, comentó en aquella oportunidad.

Luego agregó: “…Solita me he estado haciendo mi carrera. Gracias a eso vivo sola desde los 23 años. Me pago todos mis viajes. Me pago todos mis gustos, que no son muchos, porque soy una persona bastante sencilla”.

No obstante toda esta relación habría acabado de acuerdo a Glamorama, portal que intentó obtener una respuesta por parte de Loreto Aravena y la versión de Maximiliano Luksic, pero no consiguió ningún comentario.