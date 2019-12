El pasado miércoles no fue un buen día para el actor nacional Héctor Morales, quien narró, a través de Twitter, cómo un automovilista intentó atropellarlo.

“Un señor me acaba de tirar su auto encima para intimidarme cuando cruzaba la calle en verde con mi bicicleta gritándome ‘muérete comunista“, relató en la plataforma.

Luego se desmarcó de una militancia: “Le aclaro que no comulgo ni pertenezco a ningún partido político. Gracias a las personas que me ayudaron. Así están las cosas“.

De manera inmediata Morales recibió mensajes de apoyo debido a la situación que enfrentó, consultándole si se encontraba bien.

Horas más tarde, el intérprete respondió esa duda a través de la misma plataforma: “Gracias por sus saludos y preocupación. Solo un mal rato y prueba de la ignorancia imperante. La preocupación está aquí“, aludiendo a la noticia de las dos personas que recibieron un impacto de bombas lacrimógenas y están en estado de gravedad.

Al Sr. que me acaba de tirar su auto encima para intimidarme cuando cruzaba la calle en verde con mi bicicleta gritándome “muérete comunista”. Le aclaro que no comulgo ni pertenezco a ningún partido político. Gracias a las personas que me ayudaron. Asi están las cosas. #Sinmiedo

— Héctor Morales (@hectormorals) December 11, 2019