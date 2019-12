Pampita enfrenta nueva polémica: Ex niñera la denuncia por maltrato y ella revela mensajes de Instagram

La modelo Carolina “Pampita” Ardohain se casó a fines de noviembre con el empresario Roberto García Moritán, con quien viajó a París, Francia, de luna de miel.

Y cuando se pensaba que ya había dejado atrás las polémicas, llegó otra: Viviana Benítez, quien fuera su niñera desde 2014 hasta este año, denunció a la modelo por hostigamiento y maltrato psicológico.

En entrevista con Crónica TV, la mujer aseguró que la animadora argentina “un día estaba bien, y al otro día te trataba como una basura. Siempre nos agarraba a todas, pero como era yo la que estaba desde hacía más tiempo, se la agarraba conmigo. La pareja que tenía en ese momento también se metía”.

Viviana, que con el pasar del tiempo tuvo un rol más importante en el hogar, indicó que incluso Ardohaín la acusó de robo, recordando un hecho que ocurrió hace dos años. “Siempre se le perdía algo y te acusaba de robo, y después te pedía disculpas (…). Yo en ese momento estaba embarazada y no pude hablar. Mi compañera le dijo que no podía acusarla sin pruebas. Empezó a agarrar cosas que tenía en la cartera y las tiraba”.

Según la mujer, Pampita les decía: “‘¿Van a ir a robar el banco? Son tontas, ahí hay cámaras’. Yo me agarré mis cosas y me fui a mi casa. Al día siguiente perdí mi embarazo”. Viviana aseguró que esa pérdida, la segunda que tuvo, pudo deberse al estrés que vivió en esa casa. “El médico me dijo que podía ser por el estrés”, dijo.

En tanto, su abogado, Federico Alejandro, aseguró que “la convivencia fue traumática, hubo maltrato psicológico, hostigamientos, presiones psicológicas que pusieron en riesgo la salud psicofísica de Viviana”.

La defensa de Pampita

La modelo se comunicó con el programa para hacer sus descargos. En la oportunidad expresó que “me sorprende un montón la presencia de Vivi ahí, así que no me quedó otra que comunicarme con ustedes por la cantidad de cosas que se están diciendo”.

Ardohaín agregó: “Es muy fuerte que una persona que uno quiere tanto esté haciendo todo lo que está haciendo. Le prestaba ropa para que salga”.

A su vez, recordó que fue su dama de honor en su reciente matrimonio, celebrado en noviembre, negando además peleas con ella. “Esto se va a resolver en la justicia. Lo dejo en manos de mis abogados. Ella fue una de mis damas de honor. Me sorprende y me angustia”, expresó.

La expareja de Benjamín Vicuña, añadió que “me llama mucho la atención. Por suerte tengo grabaciones (de las cámaras de seguridad), imágenes, Whatsapps. Tengo muchísimos testigos. Tengo a mis hijos, que pueden salir de testigos también. Nunca un hijo mío pudo verme maltratar a una empleada, contestar mal, porque es algo que no se permite en mi casa. Para mí es gravísimo; yo no lo hago”.

Luego, declaró que no descarta denunciarla por injurias y calumnias y que llegará hasta las últimas consecuencias, porque sabe que su verdad es absoluta.

Posteriormente la animadora del programa Pampita online publicó en sus cuentas de redes sociales imágenes de algunas conversaciones que tuvo con la denunciante, donde Benitez incluso le expresa su cariño y le agradece por el apoyo tras la pérdida de sus embarazos.