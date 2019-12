Fue en el año pasado cuando la exconductora de Chilevisión Carolina Mestrovic decidió tomar sus maletas y emprender un viaje a Miami, para enfocarse en nuevos proyectos.

En específico, la conductora se unió a la cadena de televisión Nickelodeon, donde trabaja en el programa “Club 57”.

Fue en este lugar donde la figura televisiva conoció a Jonathan Quintana, con quien inició una intensa relación, haciéndose pública en mayo pasado.

Con el pasar del tiempo la animadora contrajo matrimonio con el actor venezolano, sorprendiendo en gran medida a sus seguidores.

Carolina Mestrovic abordó este tema en una nueva emisión del programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, donde afirmó que “estoy feliz. Él es actor y es una belleza de persona. Primera vez en la vida que estoy enamorada de un ser completamente similar a mí. Compartimos todo lo mismo. Es súper buena persona, súper compañero, me ha apañado con todo, con la Juli (la hija de Mestrovic y Mario Velasco). Es un amor. Estoy demasiado feliz. Un beso mi amor, te amo”, comenzó expresando.

A esto agregó que “no me había pasado nunca enamorarme de un amigo. Tengo al mejor amigo, mi amante, mi compañero, mi todo“, dijo la animadora.

Tras esto, la conductora de televisión aseguró que “nunca me había enamorado así. Me había enamorado, como lo que hablamos más temprano, con toques de obsesión y nunca con disfrutar una relación”.

“Ayudan esas relaciones de obsesiones para aprender un poco lo que uno busca, lo que te llena, lo que te completa y bueno, me llegó y me casé rápido, para que no se fuera (ríe)”, indicó.

Finalmente declaró que “siento que lo merecía. Estoy sumamente feliz y yo creo que me lo merecía. Había dado mucho por amor y quizás no había recibido lo mismo”, cerró.