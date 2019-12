Fue el pasado 12 de diciembre cuando se dio a conocer la lamentable noticia sobre la muerte del padre de Tonka Tomicic.

Según aseguró el medio La Cuarta, Antonio Tomicic habría fallecido producto de un agresivo cáncer contra el que luchaba hace más de un año.

Tras esto, la animadora se ausentó del matinal “Bienvenidos”, siendo apoyada en todo momento por sus compañeros.

Hasta el día de hoy, cuando la conductora decidió volver, dedicando emotivas palabras al equipo de “Bienvenidos” y agradeciendo su contención.

“Muchas gracias al equipo por sus saludos, por sus condolencias, a mis compañeros de trabajo que usted no ve en la casa, pero que siempre están presente y hacen posible este programa. Al canal, a los ejecutivos, pero particularmente a las personas que no me conocen personalmente pero que me han hecho sentir su cariño a través de las redes sociales“, dijo Tomicic.

Tras esto, su compañera de programa Raquel Argandoña expresó que “te echamos muchos de menos. Sé que pasaste días difíciles, así que mucha fuerza y vamos con todo”, indicó.

Finalmente, la animadora del espacio aseguró que “hay que continuar, hay que reponerse y el valor más importante es la vida, la salud y la familia. Se viene navidad, han sido tiempos convulsionados pero uno se da cuenta que desde lo más sencillo, lo más íntimo, si uno lo sostiene y se mantiene, creo que se genera la fortaleza para seguir adelante”, cerró.

Revisa a continuación el momento: