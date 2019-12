FOTO | ¡Quedó completamente destruido! Lujoso yate del cantante Marc Anthony se incendia en Miami

El lujoso yate de 7 millones de dólares del cantante puertorriqueño Marc Anthony fue destruido en un incendio la noche del miércoles en la bahía de Miami, informaron bomberos y la prensa local este jueves.

El fuego fue controlado en dos horas y nadie resultó herido, si bien el bote de 36,5 metros de eslora quedó destruido, volcado y parcialmente hundido, añadieron los bomberos de Miami.

Imágenes mostraron al barco envuelto en llamas, que sin embargo no alcanzaron los botes vecinos.

El yate llamado “Andiamo” pertenecía al intérprete de “Vivir mi vida” y “Valió la pena”, informó el sitio de entretenimientos TMZ y confirmó luego su publicista a la prensa local.

TMZ detalló que el barco vale unos 7 millones de dólares, tiene 5 cabinas y puede alojar hasta 12 personas. Tiene barbacoa, televisión satelital, jacuzzi… y apareció con frecuencia en las fotos y videos de las fiestas con celebridades que publica el cantante en sus redes.

También de acuerdo a TMZ, el barco estuvo en venta este año, si bien sigue siendo propiedad de Marc Anthony.

No estaba claro aún cuál fue el origen del fuego.

More video from Watson Isl.

where the 120-foot yacht said to be owned by Marc Anthony is on fire, looking like a total loss at the Island Gardens Marina. No injuries reported as of late Wednesday night. 45+ firefighters battling flames and smoke from boats and the dock. @wsvn pic.twitter.com/MGC00vYDzO

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) December 19, 2019