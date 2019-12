View this post on Instagram

Les voy a contar una cosita… Cuando pasó lo de Ricardo, me di cuenta que yo había venido al mundo para muchas cosas. Por eso tomé la decisión de tomar terapia, de sanarme y de preocuparme por mí misma y tomar otros caminos. Muchos me preguntan o me dicen: ¿cómo pudiste rehacer tu vida tan rápido? ¿Cómo te olvidaste de él tan pronto? ¿Por qué no estás viviendo tu duelo? Eris pura pantalla, nunca lo quisiste, que asco me das, e incluso, eris una "puta". Y ¿saben qué les digo yo? Que no soy de este planeta, que tengo tremenda fuerza pa vivir todo lo que se me ponga por delante, que nadie está en mis zapatos como para hablar de mi vida como si fuera la de ustedes. Es súper fácil juzgar desde una pantalla, es súper fácil increparme, cuestionarme, etc. Porque quienes lo hacen, no lo han vivido, no han estado jamás en mi posición, por lo tanto hablan desde la ignorancia. Qué egoísmo más grande de parte de los que piensan que me tengo que quedar llorando por la eternidad. Hoy soy hiper feliz; esta dulzura llegó a iluminarme aún más la vida… Es la persona más maravillosa de este universo. Según yo, él tampoco es de acá, viene del lugar más desconocido porque no se parece en nada a cualquier historia hacia atrás. Me sané y hoy estoy hiper lista para estar con él, para quererlo como se merece, para cuidarlo y para escribir una historia inolvidable juntos… Mi vida se puede acabar mañana y no pienso quedarme con las ganas de hacer todo lo que quiero! El tiempo es sólo eso, algo inventado por los humanos para justificar lo moralmente correcto. Chao pescao con eso! El Dani es lo mejor y eso es lo que me importa ahora y lo que me hace tan feliz💚🌼 @daniel_atlas95 Pd: oiga las fotos son fotos, yo no le voy a aumentar más el morbo con alguien que ya no está aquí y no lo voy a prestar más a exposiciones. Yo tengo todo guardadito, pero nadie me obliga a compartir eso con todo el mundo. #nuevociclo #nuevaluz #lobitoprecioso #estrellitasdeamor #felicidad #nuevaoportunidad #puroamor #seguridad #decisiones