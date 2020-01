View this post on Instagram

A dos años ,despido una etapa vivida en compañía de música,talento,buenos profesionales y bellas personas.Gracias Rojo y a uds .quienes día a día,me recibieron en sus hogares,como lo han hecho desde siempre,con el mismo optimismo y respeto ..Les prometo que nuevos proyectos nos reencontrarán siempre pensando en los niños y los jóvenes !!y en nuestro Chile que tanto necesita crear espacios👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻