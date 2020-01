Las atrevidas postales con las que famosos despidieron el 2019: Di Mondo generó ola de comentarios

View this post on Instagram

Este 2019 quiero agradecer el crecimiento personal , las nuevas amistades, las antiguas por qué siguen estando. el respeto, la empatía , mi familia, y el amor, el amor!!! Que siga creciendo y que sea siempre lo que nos movilice, el amor propio , el amor con y hacia nuestro entorno y más allá… aprender a fluir con lo que la vida nos propone. No dejar de entregar lo mejor de ti. Todo es un reflejo de cómo nos vemos a nosotros mismos. Recibimos lo que damos.. mas amor. Gracias universo! Todo es un gran aprendizaje …