El pasado martes se vivió una intensa jornada en la realización de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), en la cual 295 mil estudiantes debían rendir los exámenes de matemáticas e historia.

No obstante, este número no se logró debido a las manifestaciones que se registraron a lo largo del país en distintos locales de rendición, así como la filtración del examen de Historia, lo que provocó que el Demre suspendiera esta a nivel nacional.

Este tópico fue tema obligado en las redes sociales, creándose un debate en Twitter donde se sumaron varios rostros nacionales, como Marcela Vacarezza.

La expanelista de “Buenos Días a Todos” entregó una dura opinión sobre la determinación tomada por el organismo, lo que no pasó nada desapercibido en la plataforma.

“O no se dan cuenta cómo están destruyendo el país o definitivamente no les importa. En un principio creí en ese ‘estallido social’ y era positivo, hoy solo les importa la ganancia política barata sin pensar en ese ‘pueblo’ que se supone que tanto quieren“, partió escribiendo la psicóloga.

O no se dan cuenta cómo están destruyendo el país o definitivamente no les importa. En un principio creí en ese “estallido social” y era positivo, hoy solo les importa la ganancia política barata sin pensar en ese “pueblo” que se supone que tanto quieren. — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) January 7, 2020

Pero su crítica no terminó ahí, pues luego apuntó contra el sector político: “Una izquierda sin líderes, un gobierno sin timón… No hay diálogo, no hay acuerdos, no se QUIERE buscar el entendimiento. Nos fuimos a la mierda. Y perdón por la palabra, pero estoy triste”, replicó la esposa de Rafael Araneda.

Sus mensajes recibieron múltiples respuestas, donde las críticas hacia su persona no se hicieron esperar. Vacarezza cortó por lo simple: “Y vamos bloqueando no más. Porque si no piensas como el otro eres ‘tonta’, ‘estúpida’, ‘no entiendes la realidad, vives en una burbuja’, ‘NO tienes DERECHO a opinar“’, ‘ándate a vivir a otro lado’, etc, etc. Triste”, cerró.