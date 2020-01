Hace unos días se viralizó en las redes sociales un video de infidelidad que involucra a funcionarios de Carabineros.

El tema escaló a tal nivel que la comediante de “Morandé con Compañía” Belén Mora bromeó sobre el registro en sus redes sociales.

“Quiero aclarar que no soy yo la que se come al Teniente Cavieres. Me llamo igual, hasta me parezco, pero no. Yo pacos no como“, expresó la humorista, que además cambió su nombre en Twitter para apodarse “#NoMeComíACavieres”.

Su publicación sumó más de 3 mil “me gusta” en Twitter tras hacer referencia a uno de los triángulos amorosos del momento.

Aquí puedes ver su publicación: