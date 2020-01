Estos serían algunos de los simbólicos rostros que rechazarían ir a gala del Festival de Viña 2020

El día de ayer se confirmó que la edición 2020 de la gala del Festival de Viña del Mar se realizaría, pero de un modo completamente distinto debido al estallido social que sacude nuestro país.

Esta nueva versión se realizará sin la clásica alfombra roja, pues se llevará a cabo en el interior del Casino de Viña del Mar, y de acuerdo a diario La Tercera, será un evento “austero” en comparación con otros años.

No obstante, esta medida no le dejó un buen sabor de boca a todos y ya hay algunos importantes rostros que le han dicho que no a su participación en el evento.

“Desde la industria televisiva sabíamos que era difícil que no se hiciera, porque se transformó en el programa de TV más visto del año, había dineros involucrados, y la gala dentro de la TV es de los programas que más lucas podía generarle”, explicó la periodista Alejandra Valle a La Tercera PM.

A la vez, Valle agregó que si recibe la invitación, preferiría restarse del evento. “Para mí, que he estado en la calle, no podría, a menos que pudiera hacer algo como Mon Laferte en los Grammys… (ríe), pero no sé si lo tomarían de la misma forma”.

Otro rostro que comparte este pensamiento es el animador y fotógrafo Jordi Castell, quien hasta se atreve a catalogar de riesgoso la realización del Festival. “Deberíamos tener un poquitito más de respeto por lo que estamos viviendo ideológica y culturalmente, entonces de ahí para arriba me parece un provocación y de la peor forma hacia las manifestaciones y la gente que está pidiendo cambios, y por dignificar la clase obrera y media en este país”.

En la misma línea añadió: “Tendría justificación si yo trabajara en los programas del festival o si estuviera trabajando en los dos canales, ahí hay un argumento sólido para ir porque sería mi trabajo”.

Quien frecuentemente da que hablar por su look es la exanimadora del certamen, Carolina de Moras, quien también se restaría de este: “Particularmente ya viví el festival, ya estuve muchos años sobre el escenario, ahora lo disfruto más desde afuera (…) Además, por un tema de fechas, como estuve cinco años animando y otros más alrededor de este evento, febrero ahora es mi mes y lo aprovecho a concho”.

Francisca Merino, por su parte, fue tajante al descartar su participación en el evento, incluso antes de saber si se realizaría o no. “Los ánimos están muy sensibles. No tengo ánimo de andar mostrando vestidos y joyas en un momento así, donde tanta gente se está quedando sin trabajo… Aunque sigo pensando que es un festival precioso, siempre he participado”.

Cabe mencionar que estos rostros se suman a la decisión que tomó Denise Rosenthal, quien si bien se presentará en el evento, anunció que no será parte de la gala.