Sofía Castillo, hermana de Paloma Mami, mostró su pierna ortopédica en redes sociales y se llenó de aplausos

Con más de 366 mil seguidores en Instagram, Sofía Castillo -hermana de Paloma Mami– es toda una celebridad, plataforma donde constantemente recibe halagos de sus fanáticos.

Esto, ya que la maquilladora comparte diariamente fotografías donde luce su indiscutible belleza y también sus destacados “looks”.

Asimismo, la joven destaca con su sorprendente historia de superación, puesto que cuando era pequeña tuvo que ser amputada de una pierna, tras un cáncer que sufrió a los huesos.

Según detalló a LUN la joven influencer hace tiempo, “estaba corriendo, me caí y me fracturé la pierna derecha. Fui al hospital, y ahí me dijeron que tenía cáncer y un tumor de 10 centímetros”, narró.

Tras esto, Sofía utiliza una pierna ortopédica de última tecnología, la cual le permite doblar la rodilla y así poder realizar su vida de manera un poco más sencilla.

En esta misma línea, la maquilladora compartió una postal en su cuenta de Instagram mostrando orgullosa su pierna ortopédica, publicación que ya cuenta con más de 83 mil “likes”.

Al poco tiempo la hermana de “Paloma Mami” se llenó de halagos, incluso el de su hermana quien le escribió lo siguiente: “La mujer biónica más rica que existió”.

Revisa la imagen acá: