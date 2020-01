En un nuevo programa del matinal de Mega “Mucho Gusto” varios niños realizaron singulares preguntas a los conductores y panelistas del espacio.

Una de estas consultas “sacudió” a la panelista y cantante, María José Quintanilla, quien se lo tomó con bastante seriedad, a pesar de las bromas realizadas por sus compañeros.

“¿Coté, ¿quieres tener hijos?“, consultó la niña, pregunta que “Coté” no dudó en contestar con un reflexivo mensaje.

“Fue una conversación que tuve con mi mamá para el Año Nuevo, me voy a poner un poco seria. Mi familia, todos son de tener hijos, pero yo siento que no tengo esa parte desarrollada”, aseguró Quintanilla.

A eso agregó que “si bien me llevo muy bien con los niños, y tengo un feeling que no sé de dónde viene, yo creo que es desde la diversión. A corto tiempo de cumplir 30 no veo la maternidad cerca, es más, le tengo mucho respeto y un poco de susto“, dijo la autora de “Fue difícil”.

Asimismo, la cantante explicó que ha visto lo difícil que es para su hermana y algunas amigas ser madres y “lo criticadas que son injustamente, porque tenemos una visión de la maternidad que es súper poco apegada a la realidad: la maternidad duele, el cuerpo cambia…”, siguió comentando.

María José dijo que siente que “esos patrones que nos enseñaron…., no se habla mucho de la depresión post parto. No es que me quiera ir solo a lo negativo de la maternidad, pero me intimida. Es un tema que ha sido una sensación con mi mamá bien extraña, porque ella me dice ‘se te va a pasar’. Ella dice que quiere un nieto, yo la entiendo“, complementó.

Finalmente expresó que, con respecto a la maternidad, “me da susto, no sé si estoy capacitada, como que se me acelera la cuchara”.

Revisa el momento a continuación: