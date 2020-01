En una nueva emisión de la teleserie “Verdades Ocultas” se pudo ver a Eliana nuevamente envuelta en “líos”, luego de que tratara de “manipular” a Benjamín.

La villana comenzó a expresarle al pequeño que ella lo quería mucho más que su madre y que no olvidara que la abogada le había hecho mucho daño a él.

“Yo te quiero mucho más. Además, acuérdate que la mamá te hizo mucho daño ¿Te acuerdas que no podías dormir y que lo pasaste muy mal? Eso no se te puede olvidar nunca, mi amor“, expresó.

No obstante, Eliana estaba siendo escuchada por Nancy, quien quedó “trastornada” con las palabras de la villana hacia el pequeño.

Cabe recordar que Nancy ha visto otras actitudes de Eliana que la han dejado “impactada”, como la vez que la vio besándose con su supuesto hermano, Marco.

Tras esto, en el adelanto se puede ver una dramática escena, donde la villana mantiene una conversación con Nancy, la cual termina de la peor manera.

“Yo no estoy bien, no lo he pasado bien, Nancy. Pero no va a volver a pasar ¿A ti te ha pasado esto alguna vez?”, consultó Eliana a la asesora del hogar, a lo que ella respondió de manera afirmativa.

Posteriormente se puede ver cómo Eliana toma una escultura que estaba sobre una mesa, para finalmente atacar a Nancy.

