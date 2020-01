Así es el presente de Güido Vecchiola: reapareció luego de seis años alejado de las teleseries

Uno de los grandes galanes de las teleseries del pasado de Canal 13 reapareció este miércoles en las dependencias de la mencionada estación televisiva.

Se trata de Güido Vecchiola, quien fue parte de un nuevo capítulo de “REC en vivo”, el cual este mes de enero ha estado entrevistando a diferentes figuras del elenco de “Adrenalina”.

Cabe mencionar que la recordada telenovela noventera se está retransmitiendo de lunes a viernes a las 19 horas por REC TV, la señal del recuerdo del 13.

Vecchiola fue parte en la extelevisora del angelito de memorables apuestas de ficción como “Amor a domicilio”, “Fuera de control”, “Brujas” y “Lola”, entre otras, por lo que volver a la casa televisiva fue muy especial para él.

Según expresó, “estar en Canal 13 es una vuelta como a la niñez mía, hay un período en mi vida que es de Canal 13, y definitivamente hay muchos recuerdos y mucho cariño acá. Crecí con mucha gente que me ayudó a crecer, a madurar y a ser un mejor profesional en lo que hacía. Hay que recordar que yo partí muy chico en esto, entonces eso requería de mucho consejo, generosidad y ayuda de mis compañeros”.

Hace varios años que Güido Vecchiola está alejado de las teleseries, específicamente desde que hizo “Graduados” para Chilevisión en 2013, en torno a lo que señala que “sentí que tenía que reinventarme. Por la edad que uno va teniendo y la madurez que uno va adquiriendo, hay ciertas cosas que ya no calzan contigo. Uno empieza a ver la vida de manera distinta. Yo creo que, en el fondo, tuvo que ver con avanzar”.

A lo anterior, el actor, de 47 años de edad, agrega que “quería buscar en otros nichos, el nicho de las series, el nicho del cine o el nicho del teatro. De hecho, teatro he hecho todo el tiempo, porque uno tiene ganas de hacer otras cosas, cosas que te lleven a un nivel de actuación distinto, donde el trabajo es más sutil o donde la cámara juega más contigo. Son cosas bien sutiles y técnicas y desde ahí puede ser complejo para la gente que no se dedica a esto, pero a mí me pasó eso. Yo me puse más selectivo quizás, sin embargo, eso no quita que a lo mejor el día de mañana pueda volver a hacer teleseries, va a depender de qué proyecto sea y con qué ánimo me agarre”.

En ese sentido, Güido explica que actualmente “tengo ganas de volver a actuar. Me encantaría probar cosas nuevas, me gustaría probar series y me gustaría probar teleseries pero con cosas distintas. Quizás me encuentro con una comedia entretenida, disparatada y me tiento y digo ‘a lo mejor podemos hacer algo diferente acá’”.

El intérprete del recordado “Fabián Undurraga” de “Adrenalina”, además, confiesa que “salirse de la televisión y volver a ser un NN es muy agradable… me gusta, me gusta el hecho de poder observar y no sentirme yo el observado. Ahora soy yo el que está observando y puedo captar mejor. Estoy absorbiendo las nuevas generaciones, cómo piensan y para dónde va todo”.

Consultado por lo que ha hecho en estos años lejos de la pantalla chica, la ex figura de Canal 13 responde que “yo me fui de mi casa a los 14 años desde el norte, de Chañaral. Me vine muy chico a estudiar a Santiago y siempre tuve la sensación de que tenía una deuda pendiente con mi familia… y me encontré de repente con un papá que tenía 80 años, entonces sentí que tenía que volver a estar con él y con mi familia porque me había perdido una etapa importante con ellos. Y cuando tuve el tiempo y no había apuro de nada, decidí un año estar con él, que fue el 2015. Ahí me relacioné con él, con mi mamá, con mi nana, con mis hermanos y con mis sobrinos… y cerré ese ciclo. Hoy agradezco que la vida me lo haya permitido”.

Güido Vecchiola añade también “me quedé un rato largo ayudando a mi papá en pegas de él y eso me significó dos o tres años en eso. Nosotros venimos de una familia italiana grande y tienen varias compañías o son socios de éstas. Hablo de cosas en la minería, construcción de carreteras y movimientos de tierras. Fue un giro muy radical para mí. Ahora bien, yo me críe con eso, pero ahora había que hacerse cargo desde arriba… y haciendo eso entendí por qué yo había decidido ser actor, que es justamente jugar en universos distintos por un rato. No obstante, ahora eso ya ha decantado y estoy listo para seguir haciendo otras cosas como actor”.