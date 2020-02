No se detiene: Periodista Ángeles Araya asumirá nuevo e importante desafío en Canal 13

El 2019 fue un excelente año para la periodista Ángeles Araya, que además de sobrevivir a las desvinculaciones que realizó Canal 13, mantiene una ascendente carrera.

La comunicadora pasó de ser panelista de “Bienvenidos” a conducir el espacio de “3×3” y esta semana se encontrará junto a Sergio Lagos en la conducción de “Bienvenidos”, debido a las vacaciones de Tonka Tomicic y Raquel Argandoña.

Como si esto fuera poco, una nueva oportunidad se abre: Ángeles Araya será la encargada del backstage del Festival de Viña del Mar.

En una entrevista con diario La Cuarta, entregó más detalles de esta aventura: “No me lo preguntaron, solo me dijeron ‘estamos listos para el backstage’, jajajá. Tengo esa sensación de que es un tremendo desafío al que no se le podía decir que no”.

En la misma línea demostró seguridad tras ser consultada por si se sentía preparada: “Me siento con muchas ganas de gozarlo al máximo, creo estar lista para hacer la preguntita que quiere escuchar el público, esa que habla de la sensación del artista cuando se baja de uno de los escenarios más importante del país (…) Imagínate la bajada de Mon Laferte con todo el contexto nacional ¡Qué rico poder vivir todo esto!”.

Finalmente repasó su rol como animadora en “Bienvenidos”, asegurando que no se lo toma como un reemplazo, debido a que “en el equipo existe el lema ‘todos hacemos de todo’. Entonces, lo veo como la misión de ejercer distintas funciones. Como me ha tocado hacer móviles y ser panelista, hoy me toca la conducción”.