María Argentina Silva es una persona solicitada en estos momentos, tanto como para que dos matinales se la peleen en vivo. La funcionara municipal de Talca alcanzó el reconocimiento luego de que le tirara una bolsa con excremento al concejal Juan Carlos Figueroa (DC).

Tanto “Bienvenidos” de Canal 13 como “Contigo en la Mañana” de CHV quería contar con su testimonio, el problema es que lo querían hacer al mismo tiempo, lo que terminó por marear a la mujer. Por un oído le hablaba Sergio Lagos y por el otro Julio César Rodríguez. Silva no escondió su incomodidad, mientras los periodistas de ambos canales interrumpían.

“No puedo escuchar los dos a la vez”, “no puedo escuchar a los dos”, repetía la funcionara, que no podía explicar las intenciones de su particular protesta. “Esperen un minuto, por favor”, volvía a repetir mientras todos le hablaban simultáneamente. “Don Julio, ¿me puede hacer la consulta de ahí? Porque no puedo de los lados”.

Cuando Chilevisión se dio cuenta de que una entrevista así era inaceptable, Julio Cesar lanzó una broma para distender el exabrupto que se esta viviendo en pantalla. “Voy hablar con Sergio Lagos por teléfono, le voy enviar un WhatsApp que nos deje un poquito hablar y después compartamos la entrevistada”.

“Estamos ahí peleando sus declaraciones con el canal vecino, también es gracioso para la gente. Nosotros también damos espectáculo, nosotros también hacemos show”, explicó el conductor.

Monserrat Álvarez tuvo menos calma ante la situación: “Esto es lo más ridículo. El espectáculo que le estamos dando al público no es necesario”.